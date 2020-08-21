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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Косят тревните площи на "Тракия", шофьорите да карат внимателно

21 август 2020 08:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Магистрала "Тракия"

Днес от 9:30 до 16:00 ч. движението в участъка от км 210 до км 215 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи в банкета и аварийната лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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