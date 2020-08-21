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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.08.2020

21 август 2020 08:57, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 12 минути, брой четения: 6

No. Дата Длъжност Образование

2279 9.7.2020 уредник висше

2373 28.7.2020 касиер/ка средно

2398 31.7.2020 учител БЕЛ висше

2410 3.8.2020 учител ЦДО висше

2411 3.8.2020 учител подготвителна група висше

2413 3.8.2020 учител начален етап висше

2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2426 5.8.2020 машинен оператор пералня основно

2435 6.8.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. С, СЕ

2452 10.8.2020 учител на деца с умствена изистаналост висше

2455 10.8.2020 готвач средно

2456 10.8.2020 рецепционист средно

2457 10.8.2020 камериерка основно

2461 11.8.2020 камериерка средно

2462 11.8.2020 готвач средно

2464 11.8.2020 кранист средно

2468 12.8.2020 леяр средно

2470 13.8.2020 шивач средно

2471 13.8.2020 пазач-портиер средно

2472 13.8.2020 машинен оператор мебели средно

2473 13.8.2020 моделиер-конструктор мебели висше

2474 13.8.2020 чистач/хигиенист за с. Стара река основно

2475 13.8.2020 обслужващ бензиностанция средно

2478 14.8.2020 обслужващ магазин средно

2479 14.8.2020 общ работник средно, основно

2480 14.8.2020 медицинска сестра висше

2487 17.8.2020 огняр високо налягане средно+правоспособност

2488 17.8.2020 готвач средно

2489 17.8.2020 учител по БЕЛ и руски език висше

2490 17.8.2020 ресурсен учител висше

2491 17.8.2020 психолог висше

2492 17.8.2020 образователен медиатор средно

2493 17.8.2020 общ работник средно

2498 18.8.2020 учител ЦДО висше

2499 19.8.2020 невъоръжена охрана, той работни к поддръжка средно, електротехника

2502 19.8.2020 манипулант промишлеността основно

2503 19.8.2020 машинен оператор тестени изделия средно, основно

2508 21.8.2020 здравен медиатор

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА

No. Дата Длъжност Образование

255 11.3.2020 работник, сортировач основно

275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно

276 1.4.2020 системен оператор средно

277 1.4.2020 машинен оператор средно

278 1.4.2020 монтажник кабели средно

280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно

281 1.4.2020 компютърен оператор средно

282 1.4.2020 инженер конструктор висше

283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно

285 6.4.2020 машинен оператор средно

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