Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Цитат на деня: Нелсън Мандела

21 август 2020 09:45, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 15
Нелсън Мандела

По-добре е да ръководиш от задните редици и да оставиш други да излязат напред, когато празнуваш победа и когато се случват хубави неща. Излизате напред тогава, когато става опасно. Само тогава хората ще оценят вашето лидерство.

« предишнаследваща »


 