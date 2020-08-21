Цитат на деня: Нелсън Мандела

Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 15

По-добре е да ръководиш от задните редици и да оставиш други да излязат напред, когато празнуваш победа и когато се случват хубави неща. Излизате напред тогава, когато става опасно. Само тогава хората ще оценят вашето лидерство.