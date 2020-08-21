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Български документален филм сред номинациите за награди на Студентската академия
Документалният филм „Танда” на Теодора-Косара Попова, студентка от Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов, е една от трите чуждестранни номинации за наградите на Студентската академия, категория документални филми.
Той е избран от над 1100 филма от цял свят. Документалният филм, направен за един ден, разказва историите на четирима души, които танцуват тангото - Силвия, Влади, Давиде и Ралица, каза пред БНР Теодора-Коджара Попова.
За Силвия, която е хирург, тангото е начин да разкрие своето вътрешно Аз, затъмнено в „мъжката си професия“. Италианецът Давиде е единственият професионален танцьор във филма. Той идва в България, за да преподава танго. За Ралица, която е сляпа, танците са терапия и начин да се почувстват по-близо до хората. Влади, който е на 1,46 м. висок, преподава даоистки техники. Той намира смелостта да се занимава с танц, в който жените носят високи токчета, а сега започва да обучава начинаещи танцьори.
Победителите в Студентските Оскари ще бъдат обявени на 15 октомври.
Източник: БНР
Снимка: Фейсбук/Иван Христов