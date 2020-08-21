Заболеваемостта от Covid-19 намалява с близо 48%

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 50 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 50

Заболеваемостта от Covid-19 е намаляла с 47,5% през изминалата седмица в сравнение с предходната седмица, показват последните данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Това заяви министърът на здравеопазването на България Костадин Ангелов пред журналисти в крайбрежния град Бургас, информира БТА.

Липсата на медицински персонал в българските болници в момента е най-сериозният проблем в момента, посочи министър Ангелов.