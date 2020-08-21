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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заболеваемостта от Covid-19 намалява с близо 48%

21 август 2020 16:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 50
Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов

Заболеваемостта от Covid-19 е намаляла с 47,5% през изминалата седмица в сравнение с предходната седмица, показват последните данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Това заяви министърът на здравеопазването на България Костадин Ангелов пред журналисти в крайбрежния град Бургас, информира БТА.

Липсата на медицински персонал в българските болници в момента е най-сериозният проблем в момента, посочи министър Ангелов.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС, архив

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