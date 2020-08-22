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169 нови случая на коронавирус у нас, 3 от тях в Сливенско

22 август 2020 08:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 31
Коронавирус

169 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 6373 PCR теста.

Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 15 131, от които 4310 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 21; Бургас – 3; Варна – 8; Велико Търново – 1; Добрич – 25; Кюстендил – 2; Ловеч – 2; Монтана – 2; Пазарджик – 6; Перник – 3; Плевен – 3; Пловдив – 12; Русе – 8; Силистра – 4; Сливен – 3; Смолян – 5; София (град) – 35; Стара Загора – 4; Търговище – 3; Хасково – 7; Шумен – 8; Ямбол – 4.

195 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 10 282.

Хоспитализираните лица са 734, от които 73 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 539. 7 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: pixabay.com

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