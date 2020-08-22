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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 24.08-30.08.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 24 до 30 август 2020 г.?
Свински бут без кост от нашата витрина – 6,49 лв. за кг.
Краве масло „Deutsche Marken-Butter“ – 2,47 лв. за 250 грама
Бяло грозде клас 1 – 1,79 лв. за кг.
Високопротеинова карловска извара – 1,37 лв. за 500 грама
Натурално крема сирене „Olimpus“ – 1,49 лв. за 200 грама
Кашкавал „Едам“ или „Гауда“ – 3,29 лв. за 350 грама
Кисело мляко „Чех селекция“ – 0,49 лв. за кофичка от 400 грама
Баница със сирене и извара или със сирене, извара и спанак – 0,53 лв. за 145 грама
Бяла минибагета – 0,11 лв. за 55 грама
Търновски шпек „Елит мес“ – 4,99 лв. за 2х300 грама
Суджук „Лотос“ селска трапеза – 3,99 лв. за 210 грама
Добруджански бабек „Орехите“ – 3,59 лв. за 180 грама
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков