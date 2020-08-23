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Авария остави сливенско село без вода

23 август 2020 11:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Вода

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 23.08.2020г. /Неделя/ от 09:00 ч. до 15:00 ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на село Чокоба.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: pixabay.com

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