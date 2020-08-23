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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 23.08.2020 г., неделя
Червен код за пожари е обявен в Сливен и още 8 области в България.
През изминалото денонощие в Сливен и областта не е регистриран нито един случай на заразен с коронавирус.
Общо 30 са заложените точки в предварителния дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет-Сливен, която ще се проведе на 27 август в зала „Май“.
Местните депутати в Сливен ще гласуват на заседанието си на 27 август годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2019 г.
От месец септември 2020 г. родителите ще могат да кандидатстват за прием в новите яслени групи в сливенския квартал „Дружба”.
Доброволци от Туристическо дружество “Стоте войводи” – Сливен, разчистиха занемарената от години пътека до местността Свети Георги.
Четвъртото издание на Фестивала „Дни на ромската култура“ ще се проведе в Сливен на 27 и 28 август по инициатива на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в партньорство с Община Сливен.