Над 100 шева за дете след зверско ухапване от куче

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 26

Домашно куче нахапа зверски дете. Инцидентът се е случил в двор на вила. Животното е станало агресивно, след като детето опитало да си поиграе с него. Пострадалото има разкъсвания по лицето и главата и над 100 шева. Детето е прекарало 5 дни в болница и е претърпяло 3-часова операция.

Полицията е разпитала собствениците на кучето. В медицинската експертиза е записано, че телесната повреда е лека, но може да се промени след финалния преглед.

Районната прокуратура в Пловдив проверява случая.