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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Над 100 шева за дете след зверско ухапване от куче

23 август 2020 18:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 26
Куче

Домашно куче нахапа зверски дете. Инцидентът се е случил в двор на вила. Животното е станало агресивно, след като детето опитало да си поиграе с него. Пострадалото има разкъсвания по лицето и главата и над 100 шева. Детето е прекарало 5 дни в болница и е претърпяло 3-часова операция.

Полицията е разпитала собствениците на кучето. В медицинската експертиза е записано, че телесната повреда е лека, но може да се промени след финалния преглед.

Районната прокуратура в Пловдив проверява случая.

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