Сливенски полицай с поредна победа: Спечели колан от SENSHI 6

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 74 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 74

Драгомир Петров буквално преби от бой Омар Магомедов на SENSHI 6 в Камчия. Двубоят бе по правилата на KWU FULL CONTACT в категория до 70 килограма.

Българският боец имаше изявено предимство срещу своя съперник, а в първи рунд вкара редица точни попадения, съобщава Dnes.bg.

Във втория рунд сливенският полицай Петров успя да прати своя съперник в нокдаун. След изправянето му продължиха сериите от точни удари, но дагестанецът не се предаде и оцеля и в този рунд.

В трети рунд боецът от Сливен отново имаше предимство. Магомедов опитваше да се съвземе, но сериите на Петров ставаха все по-добри и точни. С отлична игра с ръце и няколко поредни пласирани удара в лицето на Магомедов реферите прекратиха мача.

Магомедов, който вече е ветеран на международната бойна верига SENSHI, е национален и европейски шампион за мъже по карате киокушин.

Петров е четирикратен първенец на родината ни, двукратен европейски шампион и бронзов медалист от европейско първенство.