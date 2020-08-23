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Сливенски полицай с поредна победа: Спечели колан от SENSHI 6
Драгомир Петров буквално преби от бой Омар Магомедов на SENSHI 6 в Камчия. Двубоят бе по правилата на KWU FULL CONTACT в категория до 70 килограма.
Българският боец имаше изявено предимство срещу своя съперник, а в първи рунд вкара редица точни попадения, съобщава Dnes.bg.
Във втория рунд сливенският полицай Петров успя да прати своя съперник в нокдаун. След изправянето му продължиха сериите от точни удари, но дагестанецът не се предаде и оцеля и в този рунд.
В трети рунд боецът от Сливен отново имаше предимство. Магомедов опитваше да се съвземе, но сериите на Петров ставаха все по-добри и точни. С отлична игра с ръце и няколко поредни пласирани удара в лицето на Магомедов реферите прекратиха мача.
Магомедов, който вече е ветеран на международната бойна верига SENSHI, е национален и европейски шампион за мъже по карате киокушин.
Петров е четирикратен първенец на родината ни, двукратен европейски шампион и бронзов медалист от европейско първенство.
Източник: Радио 999
Снимка: Личен архив/Драгомир Петров