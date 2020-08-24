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Цитат на деня: Майкъл Крайтън

24 август 2020 08:51, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 48 минути, брой четения: 23
Майкъл Крайтън

На надгробния камък на човечеството ще пише: "Те не знаеха какво правят".

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