Нарушено водоподаване в кв. "Българка" поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 29.08.2020г. /понеделник/ поради извършване на авариен ремонт от 09:00ч. до 14:00ч.

ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Българка".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.