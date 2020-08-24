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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в кв. "Българка" поради авария

24 август 2020 08:54, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 29
ВиК

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 29.08.2020г. /понеделник/ поради извършване на авариен ремонт от 09:00ч. до 14:00ч.

ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Българка".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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