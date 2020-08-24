Опасност от пожари в областите Ямбол, Сливен и още няколко части от страната

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за 6 области днес, предупреждава Националният институт по метеорология и хидрология, цитиран от БНР.

Освен за Хасково, където продължава потушаването на пожара между селата Студена и Дервишка могила, предупреждението за опасност от бързо разпространяващи се много силни пожари е в сила и за областите Сливен, Ямбол, Стара Загора, Русе и Велико Търново.

Тази сутрин в гасенето в Хасковско ще се включат военнослужещи от Хасково и пожарникари от съседни области.

Огънят избухна вчера и обхвана над 500 декара горски масиви, които са в труднодостъпна местност. Близките села не са застрашени.