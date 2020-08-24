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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Опасност от пожари в областите Ямбол, Сливен и още няколко части от страната

24 август 2020 10:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Гасене на пожар

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за 6 области днес, предупреждава Националният институт по метеорология и хидрология, цитиран от БНР.

Освен за Хасково, където продължава потушаването на пожара между селата Студена и Дервишка могила, предупреждението за опасност от бързо разпространяващи се много силни пожари е в сила и за областите Сливен, Ямбол, Стара Загора, Русе и Велико Търново.

Тази сутрин в гасенето в Хасковско ще се включат военнослужещи от Хасково и пожарникари от съседни области.

Огънят избухна вчера и обхвана над 500 декара горски масиви, които са в труднодостъпна местност. Близките села не са застрашени.

Източник: Радио 999

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