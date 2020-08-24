Задържаха 27-годишен от Сливен за грабеж

Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 18

27-годишен мъж е задържан за грабеж. На 22 август 44-годишна жена е подала сигнал за извършен спрямо нея грабеж. Около 14,15 часа на бул. „Хаджи Димитър” жената е нападната от 27-годишния К.К., роднина на жената, който е откраднал мобилния й телефон.

След приемане на сигнала полицейски екип на участък „Надежда” е открил извършителя в дома му. Той доброволно е предал откраднатата вещ. К.К. е криминално проявен, задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.