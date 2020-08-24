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Досъдебни производства за притежание и употреба на наркотици в Сливен

24 август 2020 14:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 18
Досъдебни производства

Употреба и притежание на наркотици са установили полицейски служители в град Сливен в дните от 21 до 24 август. 30-годишната В.В. е спряна за проверка на 22 август в 19.00 часа на ул. ”П.Хитов”. Управлявала е лек автомобил „БМВ” след употреба на наркотични вещества. Пробата е отчела положителен резултат за марихуана. По случая е образувано бързо производство.

На 21 август е извършена полицейска проверка на 19-годишния В.Д. от град Сливен. В него е намерено наркотично вещество, което при полевия тест е реагирало на амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

 

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