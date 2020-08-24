Досъдебни производства за притежание и употреба на наркотици в Сливен

Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 18

Употреба и притежание на наркотици са установили полицейски служители в град Сливен в дните от 21 до 24 август. 30-годишната В.В. е спряна за проверка на 22 август в 19.00 часа на ул. ”П.Хитов”. Управлявала е лек автомобил „БМВ” след употреба на наркотични вещества. Пробата е отчела положителен резултат за марихуана. По случая е образувано бързо производство.

На 21 август е извършена полицейска проверка на 19-годишния В.Д. от град Сливен. В него е намерено наркотично вещество, което при полевия тест е реагирало на амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.