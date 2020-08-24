36-годишен пиян шофьор от Сливен предизвика ПТП

Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 17

Водач с алкохол над 1.2 промила е причинил пътно произшествие в град Сливен. На 22 август, в 23,40 часа, на бул. „Христо Ботев”, лек автомобил „Пежо”, управляван от водач на 36 години от Сливен. След като е изгубил управление се е ударил в крайпътно дърво. При инцидента няма пострадали. Пробата за употреба на алкохол на водача е показала положителен резултат 1,97 промила. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.