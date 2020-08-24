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Шейсет и трима души от дома за възрастни хора "Възраждане" в Русе са излекувани от коронавирус

24 август 2020 15:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 24
Коронавирус

Шейсет и трима потребители от дома за възрастни хора "Възраждане" в Русе вече са излекувани от коронавирус, след като през почивните дни 82-годишна жена е преборила инфекцията, съобщават от Областния оперативен щаб в крайдунавския град.

Огнище на заразата в социалното заведение бе обявено на 23 юли тази година, като до момента 96 са диагностицираните с коронавирус. От тях 86 са възрастни потребители, като осмина починаха. Десет души бяха заразени от персонала на дома - шестима вече са излекувани, а други четирима са под домашна изолация.

Шестима от заразените възрастни потребители са на болнично лечение, а други девет, които са без симптоми, са настанени в общинската вила "Липник" край Русе.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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