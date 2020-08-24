Шейсет и трима души от дома за възрастни хора "Възраждане" в Русе са излекувани от коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 24

Шейсет и трима потребители от дома за възрастни хора "Възраждане" в Русе вече са излекувани от коронавирус, след като през почивните дни 82-годишна жена е преборила инфекцията, съобщават от Областния оперативен щаб в крайдунавския град.

Огнище на заразата в социалното заведение бе обявено на 23 юли тази година, като до момента 96 са диагностицираните с коронавирус. От тях 86 са възрастни потребители, като осмина починаха. Десет души бяха заразени от персонала на дома - шестима вече са излекувани, а други четирима са под домашна изолация.

Шестима от заразените възрастни потребители са на болнично лечение, а други девет, които са без симптоми, са настанени в общинската вила "Липник" край Русе.