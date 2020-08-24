"40 години на сцената" - юбилеен концерт на изпълнителя от АНПТ - Сливен Веселин Василев

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

На 21 октомври от 18,30 часа в ДТ "Стефан Киров" ще се състои съвместен концерт на Ансамбъла за народни песни и танци "Сливен", Ансамбъл "Пирин" - Благоевград, Ансамбъл "Тракия" - Пловдив и Ансамбъл "Странджа" - Бургас със специалното участието на Веселин Василев.

Концертът е посветен на юбилейнатa 40 - годишна сценична дейност на изпълнителя.

Билети в билетния център на зала "Сливен", телефон: 0895 300 370

Работно време: 10.00 - 13,00 часа, 15.00 - 18.00 часа