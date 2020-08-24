В Германия допускат, че Алексей Навални е бил отровен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Говорителят на германското правителство Щефен Зайберт допусна, че Алексей Навални би могъл да е отровен.

"Беше ясно, че след пристигането му трябва да бъдат предприети мерки за сигурност, тъй като говорим за пациент, за когото се допуска известна вероятност, че е жертва на опит за отравяне. В диалога между ведомствата беше решено тази задача да бъде прехвърлена на федерално ниво. Федералното управление на криминалната полиция има правно основание за това", каза Зайберт.

Самолетът, с който Навални летя от Томск за Москва, на 20 август спешно кацна в Омск. Причината беше рязко влошаване на здравето му. Блогърът беше спешно хоспитализиран. В събота, 22 август, Навални бе откаран в болница в Берлин, като в момента е в кома.

Руските лекари поставиха диагноза нарушение на обмяна на веществата предизвикало рязък спад на кръвната захар. А отравянето, за което предположи прессекретаря на Навални, Кира Ярмиш, бе само една от възможните причини.