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В Германия допускат, че Алексей Навални е бил отровен
Говорителят на германското правителство Щефен Зайберт допусна, че Алексей Навални би могъл да е отровен.
"Беше ясно, че след пристигането му трябва да бъдат предприети мерки за сигурност, тъй като говорим за пациент, за когото се допуска известна вероятност, че е жертва на опит за отравяне. В диалога между ведомствата беше решено тази задача да бъде прехвърлена на федерално ниво. Федералното управление на криминалната полиция има правно основание за това", каза Зайберт.
Самолетът, с който Навални летя от Томск за Москва, на 20 август спешно кацна в Омск. Причината беше рязко влошаване на здравето му. Блогърът беше спешно хоспитализиран. В събота, 22 август, Навални бе откаран в болница в Берлин, като в момента е в кома.
Руските лекари поставиха диагноза нарушение на обмяна на веществата предизвикало рязък спад на кръвната захар. А отравянето, за което предположи прессекретаря на Навални, Кира Ярмиш, бе само една от възможните причини.
Източник: БГНЕС