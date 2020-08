Великите любовни истории: Стинг и Труди Стайлър

Цял свят познава “Жилото”, но сигурно едва шепа хора знаят, че рожденното му име е Гордън Матю Томас Самнър. Това обаче е без значение, защото едва ли пък ще се намери човек, който да не може да изтананика поне два реда от негова песен. А легендарните парчета, които Стинг е изпял през всичките години на впечатляващата си кариера, и като член на групата Police, и като соло изпълнител, не са едно и две.

Иронично някак се е получил животът му, понеже за родителите на израсналия през 50-те и 60-те години в малък корабостроителен град в североизточна Англия младеж, идеята да се препитава с музика е точно толкова абсурдна, колкото ако искаше да стане астронавт. “Там, откъдето съм родом,“ казва Стинг, “животът тече по релси, от които няма кръшване встрани. Щом свършиш училище, намираш си “свястна” работа и това е. Какво ти дрънкане на китара! Аз обаче някак успях да се измъкна през на сантиметри открехната входна врата и да започна да правя това, за което мечтаех.”

Музикалната му кариера тръгва нагоре, когато през 1977 г. заедно със Стюарт Копланд и Хенри Падовани сформирата групата Police.“Благодарение на групата успях да подредя живота си – намерих си “свястна” работа (като учител по английски), започнах да гласувам, да си плащам данъците. Имах късмет, че не ми провървя по-рано, примерно на 16, защото хората рядко оцеляват, след като попаднат в капана на славата на такава крехка възраст.”

Между 1978-а и 1985-а Police, които постепенно са превключили от пънк на реге-рок и минималистичен поп, вадят пет албума, които оглавяват музикалните класации на Великобритания, печелят шест награди “Грами” и две награди “Брит”. А с албума The Dream of the Blue Turtles от 1985 г. Стинг поставя началото на соловата си кариера. Останалото, както казват, е история…

И да, ако всички познават и обичат музиката на този умопомрачително секси британец, чийто разпознаваем глас зрее с годините като добро вино, жената, която е до него вече 37 години, е малко или много енигматична фигура.

Коя е Труди?

Тя е известна като актриса, продуцент, еко активист, майка и, разбира се, госпожа Стинг. Със слабата си елегантна фигура, която дължи на 12-те часа Аштанга йога седмично, аристократичната си осанка и естествено руси коси винаги в изрядна прическа, както и с остроумното си чувство за хумор и непринудено поведение, тя предизвиква възхищение, където и да се появи. Като една същинска трофейна съпруга г-жа Стинг разполага с жилища в Тоскана, Ню Йорк, Лос Анджелис, Лондон и Уилтшир. Сред близките й приятели са Елтън Джон, Бил Клинтън и Мадона. По Коледа през 2003-а Мохамед Ал-Файед отваря Harrods по-рано, за да може Труди да си напазарува на спокойствие. Изобщо life is life, както изпяха някога австрийската банка Opus.

Но коя е истинската Труди Стайлър?

Зад фасадата на този приказен мултимилионен лайфстайл всъщност се крие едно крехко 66-годишно момиченце, което мрази да го снимат. Противно на очакванията, че произхожда от заможно семейство и е посещавала скъпарски училища, миналото на Труди съвсем не е цветя и рози. Родена е през 1954 г. в Бромсгроув, Англия в семейството на фермерка и работник във фабрика. Когато е двегодишна, я блъска кола и от инцидента лицето й е силно обезобразено. През следващите 16 години е подложена на безброй реконструктивни и пластични операции, заради които лицето й е покрито с белези. Както можете да се досетите, това не е нещо, за което една тийнейджърка си мечтае, докато духа свещичките за рождения си ден.

Животът й в училище е ад – съучениците й й прикачат прякора “Scarface” (“Белязаната”) и години наред Труди ще живее с мисълта, че е грозна. Към всичките й проблеми се прибавя и още един – дислексията. Въпреки затрудненията обаче тя успява да влезе в добра гимназия, а след това си спечелва място в театралното училище в Бристъл. След като го завършва, започва да се снима в продукции на BBC. Освен телевизионна звезда (участва и в хитови американски сериали като “Приятели” и “Империя”), тя е и член на престижната “Кралска Шекспирова трупа”. Труди Стайлър продуцира редица филми, най-известните заглавия сред които са “Две димящи дула” и “Гепи”, режисьор на които е добрият й приятел Гай Ричи.

Да “свалиш” мъж на приятелката си

Труди и Стинг се запознават през лятото на 1977 г. Той все още се мъчи да пробие като музикант и живее в мрачен сутерен в лондонския квартал Бейсуотър. Тя също обитава сутерен малко по-надолу на същата улица. По онова време Стинг е женен за актрисата Франсис Томълти, която му е родила две деца – Джо и Кейт. Труди страшно си пада по младия музикант, обаче с Франсис са добри приятелки, което прави ситуацията доста деликатна. Двамата се въздържат няколко години да не престъпят границата на приятелството, но, както е казал народът, което трябва да се случи в крайна сметка винаги се случва. Труди и Стинг стават любовници през 1982 г., а десет години по-късно сключват брак.

Двойката има четири деца: две дъщери Мики (36) и Елиът (29) и двама сина Джейк (34) и Джакомо (24).

Татко по случайност

“Никога не съм имал намерение да ставам баща,” казва Стинг и допълва с лека усмивка: “Просто инцидентно станах такъв шест пъти. Но това бяха шестте най-прекрасни инцидента в живота ми! И шестте ми деца са изумителни човешки същества, които на свой ред произведоха други седем чудесни същества. И като си представите, че всичко това се случи, без да искам. Не възнамерявах да стана патриарх на цяло племе, но ето ме, че съм точно такъв.

И четирите деца на Труди и Стинг растат независими и с широкоскроени разбирания за света и хората. Разбира се, смущаващо е, когато татко идва да ги вземе от училище, другите родители го нападат за автографи, а и писанията в жълтата преса за нестандартния сексуален живот на родителите им не са точно текстове в стила на “Мечо Пух”. Те обаче бързо свикват със славата на родителите си, но без да позволяват тя да им служи като парашут в живота. За децата си певецът казва: “Те са научени да не чакат нищо наготово. Разбира се, че винаги ще им помогна, ако изпаднат в беда, но от друга страна не бих ги ограбил от това прекрасно и трудно нещо, каквото е да градиш собствения си живот.”

Сексът като мерудията на брачната манджа

Перверзните езици от години разпространяват слухове, че двойката си устройва маратони с тантричен секс и суинг партита, обилно гарнирани с екстази и други наркотици. За Труди се говори, че на тези суинг партита обича да го прави с жени, а за Стинг – че често посещава стриптийз клубове. Разбира се, двамата отричат това да е истина, но признават, че обичат ролевите игри и изобщо експериментите в спалнята. “Толкова години сме заедно и все още всеки път, когато се погледнем, изпитваме желание един за друг,” казва Стинг.

“Не ми е интересен монотонния секс. Харесвам в секса да има театър, игра…Харесва ми, когато жена ми се преоблича и се превръща в някой друг.” Според Труди ключът към здравата връзка е партньорите да говорят честно за това какво искат и им харесва в леглото. А Стинг допълва: “Връзките не са лесна работа. Аз лично дори ги намирам за неестествени и невъзможни. Ние обаче имахме късмет с нашата, понеже ние всъщност не само се обичаме, но и се харесваме. всеки път когато Труди влезе в стаята, усещам как озарява целия ми свят.”

А що се отнася до тантричния секс… Труди се подсмихва дяволито и казва: “Мдаа, историите за нашите тантрични секс маратони вече обиколиха земното кълбо няколко пъти и в момента сигурно обикалят и Слънчевата система. Дали са истина? Нека просто ги оставим да си обикалят…”

