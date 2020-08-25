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Сливен. Новини от източника. Последни новини
99 са заразените с коронавирус през последното денонощие, в Сливенско няма, в Ямболско - 11
99 души са новозаразените с коронавирус за последните 24 часа, а 18 души са починали, показват данните на Единния информационен портал
През изминалото денонощие са направени 3 588 PCR теста.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 7; Бургас – 4; Варна – 5 ; Велико Търново – 1; Добрич – 11 ; Кюстендил – 1; Ловеч – 1; Монтана – 2; Пазарджик – 6; Плевен – 1; Пловдив – 9; Разград – 1; Русе – 3 ; Смолян – 2; София област – 1; София (град) – 19 ; Стара Загора – 8; Хасково – 4; Ямбол – 11.
Така общият брой на заразените става 15 386, като 4 326 от случаите са активни. 159 са новоизлекуваните, с което общо те стават 10 497.
Починалите, при които е бил потвърден новият коронавирус, са 563, като 18 от пациентите са починали през изминалото денонощие. 714 са хоспитализираните пациенти заради коронавирусна инфекция, 65 от тях са в интензивно отделение.
Снимка: pixabay.com