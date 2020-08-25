Нарушено водоподаване в кв. "Речица" поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Днес 25.08 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.