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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в кв. "Речица" поради авария

25 август 2020 09:07, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39
ВиК

Днес 25.08 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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