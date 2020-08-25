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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Подновяват футболното първенство на Сливен през септември
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 40
През септември дават старт и на Областното футболно първенство за мъже в Сливен. В първия кръг на 12 септември „Балкан Твърдица“ ще е домакин на тима на Самуилово, ФК „Сините Камъни 2013“ – Сливен посреща ФК „Кортен 2012“, а а ФК „Червени Войводи“ - Сливен гостува на „Паланките“ в Бяла паланка.
На следващия ден са срещите между ФК „Ботев Кермен“ - „Левски Младово 2018“ и ФК „Аполон“ - Сливен - ФК "Тунджа - 2009" – Мечкарево. Началото на мачовете е от 17:00 часа.
Източник: Радио 999
Снимка: pixabay.com