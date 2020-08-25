Областна администрация-Сливен обяви свободно работно място за хора с увреждания

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Областна администрация-Сливен обяви свободно работно място за хора с увреждания. Търси се младши специалист за дирекция „Административен контрол, регионално развитие, държавна собственост”, като условието е кандидатите да са със степен на образование професионален бакалавър и да имат решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което се установява намалената степен на работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.

Срокът за подаване на документи е 2 септември. В същия срок се приемат и документи за длъжността старши експерт в същата дирекция, като за нея могат да кандидатстват и хора без увреждания, които обаче имат поне 1 година професионален опит.