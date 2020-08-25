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Подновяват футболното първенство на Сливен през септември

25 август 2020 13:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 31
Подновяват футболното първенство на Сливен през септември

През септември дават старт и на Областното футболно първенство за мъже в Сливен. В първия кръг на 12 септември „Балкан Твърдица“ ще е домакин на тима на Самуилово, ФК „Сините Камъни 2013“ – Сливен посреща ФК „Кортен 2012“, а а ФК „Червени Войводи“ - Сливен гостува на „Паланките“ в Бяла паланка.

На следващия ден са срещите между ФК „Ботев Кермен“ - „Левски Младово 2018“ и ФК „Аполон“ - Сливен - ФК "Тунджа - 2009" – Мечкарево. Началото на мачовете е от 17.00 часа.

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