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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 26.08.2020
No. Дата Длъжност Образование
2279 9.7.2020 уредник висше
2410 3.8.2020 учител ЦДО висше
2411 3.8.2020 учител подготвителна група висше
2413 3.8.2020 учител начален етап висше
2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2426 5.8.2020 машинен оператор пералня основно
2455 10.8.2020 готвач средно
2456 10.8.2020 рецепционист средно
2457 10.8.2020 камериерка основно
2461 11.8.2020 камериерка средно
2462 11.8.2020 готвач средно
2464 11.8.2020 кранист средно
2468 12.8.2020 леяр средно
2470 13.8.2020 шивач средно
2472 13.8.2020 машинен оператор мебели средно
2473 13.8.2020 моделиер-конструктор мебели висше
2474 13.8.2020 чистач/хигиенист за с. Стара река основно
2478 14.8.2020 обслужващ магазин средно
2479 14.8.2020 общ работник средно, основно
2480 14.8.2020 медицинска сестра висше
2487 17.8.2020 огняр високо налягане средно+правоспособност
2488 17.8.2020 готвач средно
2489 17.8.2020 учител по БЕЛ и руски език висше
2490 17.8.2020 ресурсен учител висше
2491 17.8.2020 психолог висше
2492 17.8.2020 образователен медиатор средно
2493 17.8.2020 общ работник средно
2498 18.8.2020 учител ЦДО висше
2502 19.8.2020 манипулант промишлеността основно
2503 19.8.2020 машинен оператор тестени изделия средно, основно
2508 21.8.2020 здравен медиатор средно/висше
2512 21.8.2020 учител детска градина висше
2513 21.8.2020 учител БЕЛ висше
2514 21.8.2020 образователен медиатор средно
2515 21.8.2020 учител детска градина висше
2518 24.8.2020 учител детска градина висше
2520 24.8.2020 ЗАС той и архивар висше
2521 24.8.2020 шофьор на училищен автобус средно, Д
2522 24.8.2020 образователен медиатор средно
2523 24.8.2020 учител по математика висше
2526 25.8.2020 учител по география и иикономика висше
2527 25.8.2020 учител по БЕЛ висше
2528 25.8.2020 учител по музика висше
2529 25.8.2020 учител по футбол висше
2530 25.8.2020 учител по технологии и предприемачество висше
2531 25.8.2020 учител по физика и астрономия висше
2532 25.8.2020 учител по математика висше
2533 25.8.2020 учител по английски език висше
2534 25.8.2020 образователен медиатор висше
2535 25.8.2020 учител детска градина висше
2538 25.8.2020 чистач/хигиенист средно
2539 25.8.2020 учител изобразително изкуство висше
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
No. Дата Длъжност Образование
255 11.3.2020 работник, сортировач основно
275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно
276 1.4.2020 системен оператор средно
277 1.4.2020 машинен оператор средно
278 1.4.2020 монтажник кабели средно
280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно
281 1.4.2020 компютърен оператор средно
282 1.4.2020 инженер конструктор висше
283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно
285 6.4.2020 машинен оператор средно