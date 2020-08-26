Нарушено водоподаване в кварталите "Комлика" и "Речица" и в местност "Рамануша"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Днес 26.08 /сряда/до 16.00ч. поради авария е прекъснато водоподаването на част от кв. "Комлука" - ул. "Булаир" / района на църквата/.

Без вода е и кв. "Речица" до 14 часа и местност "Рамануша" до 12 часа.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.