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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в кварталите "Комлика" и "Речица" и в местност "Рамануша"

26 август 2020 09:34, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27
ВиК

Днес 26.08 /сряда/до 16.00ч. поради авария е прекъснато водоподаването на част от кв. "Комлука" - ул. "Булаир" / района на църквата/.

Без вода е и кв. "Речица" до 14 часа и местност "Рамануша" до 12 часа.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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