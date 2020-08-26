През изминалото денонощие няма регистрирани заразени с коронавирус в Сливенско, за България те са 203

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

203 са новодиагностицираните с коронавирус лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 6 232 PCR теста. Това показват данните от Националната информационна система.

Общият брой на потвърдените случаи става 15 589, от които 4 416 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 36; Бургас – 10; Варна – 10; Велико Търново – 2; Враца – 2; Габрово – 1; Добрич – 13; Кърджали – 2; Кюстендил – 7; Ловеч – 1; Монтана – 1; Пазарджик – 7; Перник – 1; Плевен – 6; Пловдив – 17; Русе – 3; Силистра – 3; Смолян – 6; София област – 1; София (град) – 27; Стара Загора – 14; Търговище – 11; Хасково – 7; Шумен – 7; Ямбол – 8.

Още 9 души са починали, броят на жертвите на COVID-19 вече е 572.

104 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 10 601.