Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
През изминалото денонощие няма регистрирани заразени с коронавирус в Сливенско, за България те са 203
203 са новодиагностицираните с коронавирус лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 6 232 PCR теста. Това показват данните от Националната информационна система.
Общият брой на потвърдените случаи става 15 589, от които 4 416 активни.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 36; Бургас – 10; Варна – 10; Велико Търново – 2; Враца – 2; Габрово – 1; Добрич – 13; Кърджали – 2; Кюстендил – 7; Ловеч – 1; Монтана – 1; Пазарджик – 7; Перник – 1; Плевен – 6; Пловдив – 17; Русе – 3; Силистра – 3; Смолян – 6; София област – 1; София (град) – 27; Стара Загора – 14; Търговище – 11; Хасково – 7; Шумен – 7; Ямбол – 8.
Още 9 души са починали, броят на жертвите на COVID-19 вече е 572.
104 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 10 601.
Снимка: pixabay.com