Сърбия вече изисква от българите PCR тест за влизане в страната

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Сърбия засилва санитарния контрол на всички гранични пунктове поради завръщането на туристите от летни ваканции от страни с нарастващ брой пациенти с Covid-19.

Сръбското правителство въвежда мерки за пътници от страни с неблагоприятни епидемични условия, между които Република Северна Македония, България, Румъния и Хърватия. Гражданите на тези страни, влизащи в Сърбия, трябва да имат отрицателен PCR тест, направен не по-късно от 48 часа преди датата на заминаване.