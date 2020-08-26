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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сърбия вече изисква от българите PCR тест за влизане в страната

26 август 2020 21:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Тест за коронавирус

Сърбия засилва санитарния контрол на всички гранични пунктове поради завръщането на туристите от летни ваканции от страни с нарастващ брой пациенти с Covid-19.

Сръбското правителство въвежда мерки за пътници от страни с неблагоприятни епидемични условия, между които Република Северна Македония, България, Румъния и Хърватия. Гражданите на тези страни, влизащи в Сърбия, трябва да имат отрицателен PCR тест, направен не по-късно от 48 часа преди датата на заминаване.

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