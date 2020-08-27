162 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, един от тях е в Сливенско

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162 са новите случаи на коронавирус, доказани при направени 3 844 теста. Потвърдените с COVID-19 от началото на епидемията са 15 751. Това показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 22; Бургас – 1; Варна – 10; Велико Търново – 1; Враца – 1; Добрич – 7; Кърджали – 1; Кюстендил – 1; Ловеч – 1; Монтана – 5; Пазарджик – 12; Перник – 1; Плевен – 2; Пловдив – 13; Разград – 1; Русе – 5; Силистра – 7; Сливен – 1; Смолян – 9; София (област) – 1; София (град) – 28; Стара Загора – 7; Търговище – 5; Хасково – 5; Шумен – 6; Ямбол – 9. Във Видин и Габрово няма нови заразени с коронавирус.

4 415 от случаите са активни.

741 души се лекуват в болници, от тях 60 са в интензивни отделения.

Болестта са преборили още 149 души. Общият брой излекувани до момента е 10 750.

14 са починалите с коронавирус през последните 24 часа. Жертвите на COVID-19 вече са 586.