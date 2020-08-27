Прекъсване водоподаването в част от квартал "Сини камъни"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.08.2020г.(четвъртък) от 09.30ч до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв."С.камъни"-централна и южна част.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.