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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от квартал "Сини камъни"

27 август 2020 09:51, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.08.2020г.(четвъртък) от 09.30ч до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв."С.камъни"-централна и южна част.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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