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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района на ул. "Харкан" поради авария

27 август 2020 11:06, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 27.07.2020г. (четвъртък) от 11:30 ч. до 15:00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Харкан".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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