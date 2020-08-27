Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 27.08.2019 г.

Туида Нюз преди 36 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 16

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 26.08.2020г. до 06,00 часа на 27.08.2020 г.

Неправоспособен водач, употребил алкохол над 1.2 промила, е задържан в РУ-Нова Загора.

51-годишният С.Л. от село Хан Аспарухово, обл. Стара Загора, е катастрофирал в района на 32-ри км. по път II-66. Инцидентът е станал около 23,00 часа на 26 август. С.Л. е управлявал лек автомобил „Опел Астра”. При произшествието няма пострадали. Пристигналите на място полицейски служители установяват, че водачът е неправоспособен. Пробата за употреба на алкохол е показала положителен резултат 1,50 промила. С.Л. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа.

По случая е започнато бързо производство.