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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 27.08.2019 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СЛИВЕН
За времето от 06,00 часа на 26.08.2020г. до 06,00 часа на 27.08.2020 г.
Неправоспособен водач, употребил алкохол над 1.2 промила, е задържан в РУ-Нова Загора.
51-годишният С.Л. от село Хан Аспарухово, обл. Стара Загора, е катастрофирал в района на 32-ри км. по път II-66. Инцидентът е станал около 23,00 часа на 26 август. С.Л. е управлявал лек автомобил „Опел Астра”. При произшествието няма пострадали. Пристигналите на място полицейски служители установяват, че водачът е неправоспособен. Пробата за употреба на алкохол е показала положителен резултат 1,50 промила. С.Л. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа.
По случая е започнато бързо производство.