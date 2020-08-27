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България отбелязва 125 години организирано туристическо движение

27 август 2020 12:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 22
Туристи

На 27 август 1895 г. на връх Черни връх на планина Витоша, близо до София, е създаден първият клуб от български туристи. Инициативата беше на български писател и общественик Алеко Константинов, съобщава сайтът bgtourism.bg.

Празникът традиционно се празнува в последната неделя на август. На 30 август туристите ще започнат на планински поход от три различни места в Витоша и ще се срещнат на връх Черни връх.

Състезание за планинско бягане ще се проведе от Националния дворец на културата в центъра на София до връх Черни връх, с начало в 9:00.

Източник: БНР
Снимка: btsbg.org - archive

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