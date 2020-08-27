България отбелязва 125 години организирано туристическо движение

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 22

На 27 август 1895 г. на връх Черни връх на планина Витоша, близо до София, е създаден първият клуб от български туристи. Инициативата беше на български писател и общественик Алеко Константинов, съобщава сайтът bgtourism.bg.

Празникът традиционно се празнува в последната неделя на август. На 30 август туристите ще започнат на планински поход от три различни места в Витоша и ще се срещнат на връх Черни връх.

Състезание за планинско бягане ще се проведе от Националния дворец на културата в центъра на София до връх Черни връх, с начало в 9:00.