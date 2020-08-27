Немски лекари се консултират с български експерти относно отравянето с Навални

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 15

Германски лекари от болницата в Charité, лекуващи руския опозиционен лидер Алексей Навални, са установили контакт с български медици, лекуващи бизнесмена Емилиян Гебрев, отровен в България през 2015 г., съобщиха Insider, Spiegel и Bellingcat, цитирани от Deutsche Welle и руския RBK Daily.

Разговорите между немски и български медици показват, че експертите от Charité виждат сходства между двата инцидента.

Симптомите показват, че Navalny е бил изложен на същото вещество от групата на органофосфатите, с което е бил отровен Гебрев. Те включват различни инсектициди и нервни отрови като Новичок, прочетените статии.

Болницата Charité в Берлин отказа да коментира „предположения и спекулации“ за „българска следа“ при отравянето на Навални. Това каза говорител на болницата, според руската държавна нова агенция РИА Новости, цитирана от българската агенция БГНЕС.