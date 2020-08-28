Цитат на деня: Антон Дончев

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Време е вече хората не само да действат, а да се оглеждат какво са направили. Време е хората да не повтарят по сто пъти едни и същи грешки и като гледат що стaва наоколо им, да се извиняват и срамуват, че са хора, а да видят делата на други хора, живели преди тях, и да се гордеят, че са човеци!