Нарушено водоподаване в два сливенски квартала и село Селиминово поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 28.08.2020г. /петък/ поради извършване на авариен ремонт до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Стоян Заимов".

Без вода остава и южната част на кв. "Българка" до 15 часа. Нарушено е водоподаването и в село Селиминово до 15 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.