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Нарушено водоподаване в два сливенски квартала и село Селиминово поради авария

28 август 2020 10:05, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28
ВиК

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 28.08.2020г. /петък/ поради извършване на авариен ремонт до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Стоян Заимов".

Без вода остава и южната част на кв. "Българка" до 15 часа. Нарушено е водоподаването и в село Селиминово до 15 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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