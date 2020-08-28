Традиционната Купа "Сливен" събира ориентировачи от цялата страна

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 20

Състезатели по ориентиране от цялата страна ще участват в двудневната надпревара за Купа "Сливен". Проявата ще се проведе на 29 и 30 август за възрастови групи от 10 до над 65 години.

Организатор на традиционното състезание е СК по ориентиране"Сини камъни".

В съботния ден участниците ще определят победителите в средна дистанция в местността "Абланово", с начало 13 часа.

През вторият състезателен ден, в спринтовата дистанция, ориентировачите ще премерят сили в центъра на града. Стартът е от 9 часа пред сградата на Общината.