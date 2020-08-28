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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Няма информация за българи, пострадали от урагана Лора в САЩ

28 август 2020 13:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Последствията след урагана в САЩ

Към момента няма информация за българските граждани, ранени от урагана Лора, достигнали до континенталната част на САЩ. Това бе съобщено на страницата на Министерството на външните работи във Facebook. В района се наблюдават силни ветрове до 200 км/ч, придружени от проливни дъждове. Жителите по пътя на урагана са евакуирани като предпазна мярка.

Източник: БНР
Снимка: ЕПА

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