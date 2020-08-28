Няма информация за българи, пострадали от урагана Лора в САЩ

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Към момента няма информация за българските граждани, ранени от урагана Лора, достигнали до континенталната част на САЩ. Това бе съобщено на страницата на Министерството на външните работи във Facebook. В района се наблюдават силни ветрове до 200 км/ч, придружени от проливни дъждове. Жителите по пътя на урагана са евакуирани като предпазна мярка.