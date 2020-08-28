На 22 и 29 септември: Концерти на АНПТ - Сливен на крепост "Туида"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

На 22 и 29 септември на крепост "Туида" ще се състоят фолклорни концерти на АНПТ - Сливен - "Отново заедно - с магията на фолклора".

Билети могат да бъдат закупени на касата на крепост "Туида" и "Къщата на водата", намираща се до зала "Сливен".

Телефон за информация: 0879 025880

Цена на билета: 10 лева.

"Сливен медия"