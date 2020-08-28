Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

На 22 и 29 септември: Концерти на АНПТ - Сливен на крепост "Туида"

28 август 2020 13:43, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33
Концерт

На 22 и 29 септември на крепост "Туида" ще се състоят фолклорни концерти на АНПТ - Сливен - "Отново заедно - с магията на фолклора".

Билети могат да бъдат закупени на касата на крепост "Туида" и "Къщата на водата", намираща се до зала "Сливен".

Телефон за информация: 0879 025880

Цена на билета: 10 лева.

 

"Сливен медия"

« предишнаследваща »


 