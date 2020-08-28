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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ваксината срещу Covid-19 да бъде клинично тествана в България

28 август 2020 15:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Проф. Борислав Борисов

Клинично изпитване на ваксина срещу Covid-19 ще започне в България, заяви пред „Труд“ председателят на Управителния съвет на Българската асоциация по клинични изследвания проф. Борислав Борисов. Скоро ще бъде подписан договор за това с многонационална фармацевтична компания. Тестът ще бъде в третата фаза на развитие, тъй като първите 2 фази вече са проведени в страни с тежка епидемиологична ситуация. Броят на инфекциите в България не надвишава 5-6%.

Работим денонощно по проекта и скоро ще обявим името на производителя, доц. Каза проф. Борисов.

В третата фаза на клиничното проучване, продължаващо от 6 до 12 месеца, трябва да се провери толерантността към ваксината, имунолог акад. Боян Петрунов обясни.

Източник: БНР
Снимка: Ани Петрова

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