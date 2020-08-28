Съобщение от "Топлофикация - Сливен"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Във връзка с наближаване началото на отоплителен сезон 2020/2021г. и все по-малко оставащото време до тогава, напомняме на всички, които са получили пакет документи и желаят Топлофикация-Сливен ЕАД да им достави и монтира уреди за дялово разпределение, да подадат попълнените документи, за да можем да стартираме процедура по монтиране на ел.разпределителите преди началото на отоплителния сезон.