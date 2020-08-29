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157 души са диагностицирани с коронавирус през последното денонощие при направени 6337 PCR теста, двама от тях в Сливенско
157 души са диагностицирани с коронавирус през последното денонощие при направени 6337 PCR теста.
Това показват данните в Единния информационен портал. Общият брой на потвърдените случаи в страната е 16 065, от тях активни 4231.
187 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 11 231. В болница са 712 пациенти, от които 59 в интензивни отделения.
Починали са още 9 души с COVID-19, жертвите за епидемията са 603.
Разпределението по области по настоящ адрес на новозаразените е: Благоевград - 19; Бургас – 3; Варна - 10; Велико Търново - 2, Добрич - 5; Кърджали - 3; Кюстендил - 1; Ловеч - 1, Монтана - 4, Пазарджик - 8; Перник - 2; Плевен - 4, Пловдив - 34; Русе - 4; Силистра - 1; Сливен - 2, Смолян - 7; София - 1, София (град) - 26 ; Стара Загора - 7; Търговище - 2, Хасково - 10; Ямбол – 1.
Снимка: pixabay.com