Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

157 души са диагностицирани с коронавирус през последното денонощие при направени 6337 PCR теста, двама от тях в Сливенско

29 август 2020 07:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 48
Коронавирус

157 души са диагностицирани с коронавирус през последното денонощие при направени 6337 PCR теста.

Това показват данните в Единния информационен портал. Общият брой на потвърдените случаи в страната е 16 065, от тях активни 4231.

187 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 11 231. В болница са 712 пациенти, от които 59 в интензивни отделения.

Починали са още 9 души с COVID-19, жертвите за епидемията са 603.

Разпределението по области по настоящ адрес на новозаразените е: Благоевград - 19; Бургас – 3; Варна - 10; Велико Търново - 2, Добрич - 5; Кърджали - 3; Кюстендил - 1; Ловеч - 1, Монтана - 4, Пазарджик - 8; Перник - 2; Плевен - 4, Пловдив - 34; Русе - 4; Силистра - 1; Сливен - 2, Смолян - 7; София - 1, София (град) - 26 ; Стара Загора - 7; Търговище - 2, Хасково - 10; Ямбол – 1.

Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 