72 млн. лева са получили малки и микро фирми за последиците от Covid кризата

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Общо 72 милиона лева са получили малки и микро фирми за преодоляване на икономическите последици от кризата с Covid-19 по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност".

Грантовете са между 3 000 и 10 000 лева.

Във фейсбук профила си, премиерът Бойко Борисов отбеляза, че тепърва предстои да бъдат раздадени още 200 милиона лева безвъзмездна помощ в подкрепа на средните предприятия.

„Ще продължим да помагаме на гражданите и бизнеса. Няма да е лесно, но с търпение, разум и единство ще се справим“, обещава министър-председателят.