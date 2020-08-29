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72 млн. лева са получили малки и микро фирми за последиците от Covid кризата

29 август 2020 13:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Български левове

Общо 72 милиона лева са получили малки и микро фирми за преодоляване на икономическите последици от кризата с Covid-19 по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност".

Грантовете са между 3 000 и 10 000 лева.

Във фейсбук профила си, премиерът Бойко Борисов отбеляза, че тепърва предстои да бъдат раздадени още 200 милиона лева безвъзмездна помощ в подкрепа на средните предприятия.

„Ще продължим да помагаме на гражданите и бизнеса. Няма да е лесно, но с търпение, разум и единство ще се справим“, обещава министър-председателят.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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