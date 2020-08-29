Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 31.08-06.09.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 33

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 31 август до 6 септември 2020 г.?

Филе „Елена“ – 19,89 лв. за кг.

Свински врат без кост, цяло парче – 6,79 лв. за кг.

Варено-пушена свинска флейка – 7,89 лв. за кг.

Шпеков салам „Орехите“ различни видове – 3,98 лв. за 230 грама

Пиринско светло пиво – 1,85 лв. за 2 литра

Натурална минерална вода „Хисар“ вземи 6 на цената на 3 – 2,37 лв.

Боза „Брей“ със захар – 0,97 лв. за 1 литър

Локум „Брей“ – 0,69 лв. за 140 грама

Вафла с тахан „Брей“ – 0,39 лв. за 60 грама

Домати клас 1 – 1,39 лв. за кг.

Кашкавал „Димитър Маджаров“ – 8,99 лв. за 420 грама

Кокоши яйца „Мизия“ размер М – 5,69 лв. за опаковка от 30 яйца

Кисело мляко „Родопско чудо“ с каймак – 1,75 лв. за 450 грама

Едросмляна староселска лютеница „Deroni“ – 3,89 лв. за бурканче

Корнишони „Kalia“ – 1,49 лв. за 680 грама

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/