Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 31.08-06.09.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 31 август до 6 септември 2020 г.?
Филе „Елена“ – 19,89 лв. за кг.
Свински врат без кост, цяло парче – 6,79 лв. за кг.
Варено-пушена свинска флейка – 7,89 лв. за кг.
Шпеков салам „Орехите“ различни видове – 3,98 лв. за 230 грама
Пиринско светло пиво – 1,85 лв. за 2 литра
Натурална минерална вода „Хисар“ вземи 6 на цената на 3 – 2,37 лв.
Боза „Брей“ със захар – 0,97 лв. за 1 литър
Локум „Брей“ – 0,69 лв. за 140 грама
Вафла с тахан „Брей“ – 0,39 лв. за 60 грама
Домати клас 1 – 1,39 лв. за кг.
Кашкавал „Димитър Маджаров“ – 8,99 лв. за 420 грама
Кокоши яйца „Мизия“ размер М – 5,69 лв. за опаковка от 30 яйца
Кисело мляко „Родопско чудо“ с каймак – 1,75 лв. за 450 грама
Едросмляна староселска лютеница „Deroni“ – 3,89 лв. за бурканче
Корнишони „Kalia“ – 1,49 лв. за 680 грама
За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков