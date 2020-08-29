Сливен, кратки вечерни новини, 29.08.2020 г., събота

Туида Нюз преди 25 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 31

2 са положителните проби за коронавирус в Сливенска област през изминалото денонощие.

Зам.-ректорът на Техническия университет – София и ръководител на Инженерно-педагогическия факултет и колеж в Сливен инж. д-р т.н. Станимир Карапетков бе предложен за удостояване с наградата „Ръководител на организация за образование и обучение на възрастни“ по програма „Учене през целия живот“.

Цялостен ремонт на сградата на Детска градина „Звездица“ в кв. „Даме Груев“ предвижда да извърши Община Сливен.

Енергото ще подменя кабели по булевард “Хаджи Димитър” в участъка, където тече ремонт, включително и по вече изградените тротоари, очаква се дейностите да започнат в понеделник.

Община Сливен отпуска 25 хиляди лева за изграждането на лаборатория за PCR тестове към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Сливенските села Селиминово и Крушаре останаха днес без вода заради аварии.

Бизнесменът Владимир Русев ще бъде координатор на ПП “Има такъв народ“ на Слави Трифонов в Сливен.