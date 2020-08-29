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Арест за Исус от България, разпространявал детско порно в Ирландия
Български гражданин, който прокуратурата в Ирландия твърди, че е от ромски произход, беше арестуван по обвинение, че е разпространявал детска порнография.
20-годишният Исус Чанков е задържан в град Арма, а на телефона му са намерени 450 голи снимки на малки деца. Той обаче твърди, че не е искал. Хора от арабски произход го принудили да ги получава и разпространява, иначе „щели да го убият“.
Разследващите обаче установили, че той ползвал няколко предплатени сим карти, от които си препредавал интернет на няколко различни устройства, за да не го проследят.
„Изпратиха ми ги, аз не съм искал да ги получавам. После ми казаха да ги разпространявам“, обяснил Исус пред разследващите. Те обаче не се трогнали. Още повече, че той набързо наел жилище, за което дал не малко пари, за да може да иска домашен арест, а не постоянен.
„Щом е безработен, а има пари, значи е получавал някакви дивиденти от разпространението. Това означава, че ако бъде освободен, то той ще се върне в България и екстрадицията му, за понасяне на отговорност в Ирландия“, твърди набюдаващия съдия в Арма, който е ангажиран с делото на Исус.
Бг войс