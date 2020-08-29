Десетки огнеборци, горски и доброволци гасят голям пожар в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 121 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 121

Голям пожар е избухнал в Сливенско. Огънят бушува между селата Селиминово и Голямо Чочовен.

По първоначална информация горят близо 300 дка борова и смесена гора, сухи треви и храсти. Опасност за хората и населените места няма, но гасенето е затруднено от силния вятър, който сменя посоката си.

Три пожарни коли, десетки огнеборци, горски и доброволци се борят със стихията. Очаква се тежка верижна техника, с която да бъдат направени просеки.