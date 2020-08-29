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Десетки огнеборци, горски и доброволци гасят голям пожар в Сливенско

29 август 2020 20:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 121
Пожарната в Сливен

Голям пожар е избухнал в Сливенско. Огънят бушува между селата Селиминово и Голямо Чочовен.

По първоначална информация горят близо 300 дка борова и смесена гора, сухи треви и храсти. Опасност за хората и населените места няма, но гасенето е затруднено от силния вятър, който сменя посоката си.

Три пожарни коли, десетки огнеборци, горски и доброволци се борят със стихията. Очаква се тежка верижна техника, с която да бъдат направени просеки.

Източник: slivenpress
Снимка: Станимир Петков

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