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Продължава да бушува пожар в Сливенско
Пожарът, който избухна вчера следобед край Сливен, все още не е потушен.
Няма опасност огънят около селата Селиминово и Голямо Чочовене да стигне до къщите. Това обяви главен инспектор Андрей Алексиев от сливенската противопожарна служба.
Към пожара в планината на двете сливенски села в момента се включва и тежка армейска техника, която ще направи просеки за овладяване на огъня. Към момент огъня гори в боровата гора над селата.
Главен инспектор Алексиев заяви: „В момента пожарът е локализиран. Само в североизточната част все още има горене, вътре в боров масив, но пожарът е низов. Долу горят сухи треви и паднали клони, и иглички от боровете. В момента пристигна верижна машина БАТ от министерство на отбраната и тъкмо я разтовариха и тръгна да прави просека, през която после, ще може да с пожарни автомобили и да изгасим, това, което е останало недосзагасено. Към момента в най-западната част, към село Голямо Чочовен пожарът е спрян. Там няма опасност. Тук в село Селиминово опасност за населеното място няма“.
По информация на кмета на Селиминово Тодор Тодоров пожарът е тръгнал вчера около 13 часа по обяд.
БНР